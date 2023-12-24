Запрос на справедливость: Умеров объяснил позицию относительно призыва граждан из-за границы

Министр обороны Украины объяснил свои слова о военнообязанных мужчинах призывного возраста за границей. Он отметил, что акцент был именно на достижении справедливости.

Ранее Умеров рассказал Welt, что продолжается обсуждение возможных санкций, если мужчины призывного возраста после получения повестки не приедут домой. Впоследствии в Минобороны подчеркнули, что слова министра неправильно трактовали.

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Умеров объяснил позицию

Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем для призыва, например, категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали не знаю,

– отметил Умеров.

Также немецкие СМИ писали, что Минобороны рассматривает способы возвращения мужчин призывного возраста из-за границы для исполнения гражданского долга. Министр обороны подчеркнул, что если примут решение по категориям, приглашение поступит всем.

Отдельно Рустем Умеров рассказал, что у структуры есть данные о том, сколько украинских мужчин призывного возраста после 24 февраля 2022 года выехали за границу и не вернулись. В последние полтора месяца были консолидированы все базы данных.

Первое, мы просто призываем этих людей пройти учет. Во-вторых, после учета, мы предлагаем им разные опции – рекрутинг, где можно выбрать специальность. Фокус не на том, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы безопасности были сняты. Это наша цель,

– объяснил министр.

Категории ограничений, которые будут введены, зависят от голосования Верховной Рады. Минобороны планирует разработать "правила игры", которые дадут четкий ответ тем, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну.

Новый закон о мобилизации

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что новый законопроект, регулирующий мобилизацию, демобилизацию, отсрочку и социальную защиту военных могут зарегистрировать в Раде уже в ближайшее время.

Он рассказал, что власти готовят "матрицу ответственности, или матрицу мобилизации", которая должна быть понятна обществу. То есть регулирование вопросов, как будет проходить мобилизация, как человек сможет быть полезным в армии, какие будут отпуска, когда закончится служба.

Также Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные оповещения. В настоящее время идет работа над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.