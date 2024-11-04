Мобилизация в Украине: может ли ТЦК подать военнообязанного в розыск

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет. За уклонение от мобилизационного процесса военнообязанных ТЦК может подать в розыск.

Также есть отдельный процесс, когда полиция доставляет разыскиваемых военнообязанных мужчин в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН и "Радио Свобода".

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Кто из военнообязанных мужчин может быть в розыске

Адвокат Тамила Алексик рассказала журналистам, что, чтобы объявить человека в розыск, должно быть открыто уголовное производство в связи с уклонением лица от мобилизации.

То есть механизм такой: ТЦК и СП передает в полицию информацию, что лицо уклоняется и не появляется на вызов по повестке или не выполнила действия по обновлению военно учетных данных. После этого полиция открывает уголовное производство и вносит сведения в единый реестр досудебных расследований,

– пояснила она.

Кроме того, Алексик отметила, что лицу, которую должны объявить в розыск, должны вручить уведомление о подозрении. Такое сообщение могут направить по почте на адрес места жительства, и только после этого человек объявляется в розыск.

По данным адвоката, мужчин, даже которые обновили свои военно-учетные данные через Резерв +, объявляют в розыск, потому что они не появляются в ТЦК и СП уже по полученным повесткам.

Какие основания для объявления мужчины в розыск

Тамила Алексик объяснила, что бывают случаи, когда мужчины не получали никаких повесток, а потом обнаруживают, что они находятся в розыске. Адвокат отметила, что подобное происходит из-за определенных манипуляций со стороны ТЦК.

"Они, кстати, случаются часто. Это потому, что последняя норма закона, позволяет направить повестку по почте и нет разницы получил ее человек или нет – главное ее отправить адресату", – говорит она.

В то же время Алексик отмечает, что если человек убежден, что безосновательно находится в розыске, то прежде всего он должен выяснить, кто и на каких основаниях объявил его в розыск. Это можно сделать через запрос в Национальную полицию.

Как отменить статус "в розыске" военнообязанному

Тамила Алексик рассказала, что в этом случае можно явиться к следователю, объявившему мужчину в розыск с соответствующим ходатайством об отмене такого постановления и прекращении розыска. Однако в этой ситуации есть определенный риск, ведь такая явка предусматривает личное вручение подозрения и даже применение меры пресечения.

Поэтому я рекомендую официально истребовать постановление об объявлении в розыск и отменить его в судебном порядке. То есть предоставить в суд жалобу на постановление об объявлении в розыск и необходимые подтверждающие документы, что лицо не получало повесток, не скрывалась, а находилась на стационарном лечении или же была в командировке, то есть имела уважительную причину неявки,

– отметила адвокат.

Она также подчеркнула, что если суд будет считать, что этих документов достаточно, то он отменит постановление о розыске.

Что делать, если Резерв+ пишет о пребывании в розыске человека

Тамила Алексик отметила, что некоторые пользователи при обновлении военно-учетных данных через Резерв+, могут получить уведомление, что они находятся в розыске. В таком случае человеку тоже нужно получить постановление и обжаловать его в судебном порядке.

"Конечно, что можно обратиться для выяснения обстоятельств в ТЦК и СП, но это не даст результата, потому что уже есть постановление о розыске от следователя. То есть не ТЦК объявляет военнообязанного в розыск, а именно следователь полиции", – объяснила она.

Адвокат отметила, что если в Резерв+ нет информации, кто именно объявил человека в розыск и на каком основании, то тогда нужно требовать постановление и обжаловать его в судебном порядке. Тем более если человек не получал повесток и не скрывался.

Как полиция доставляет мужчин, которых разыскивают, в ТЦК

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев рассказал, что подразделения Нацполиции разыскивают военнообязанных мужчин после внесения данных в информационную систему.

Механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку,

– отметил Ахрамеев.

Далее он рассказал, что после установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайшее ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК.

Максим Ахрамеев заметил, что уже в территориальном центре комплектования составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неприбытия по повестке.

Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неявки в ТЦК и СП, то административное дело закрывается. В противном случае ему грозит наложение административного штрафа.