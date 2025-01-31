На незаконно мобилизованных украинцев натравливают кавказцев, – детали издевательств в рядах армии России

На временно оккупированных территориях страна-агрессор незаконно проводит принудительную мобилизацию. В рядах российской армии украинцы подвергаются дискриминации и издевательствам.

В частности, известно, что оккупанты разжигают межэтническую агрессию, натравливая на украинцев кавказцев, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

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Избиения и издевательства

Центр приема по сдаче в плен рассказал, что в одной из частей Черноморского флота России командование устроило для призывников из Запорожья и Херсонщины армейскую дедовщину с национальным оттенком.

Оккупанты умышленно назначили сержантами военнослужащих кавказского происхождения из старших призывов. В результате незаконно мобилизованные украинцы с первого дня службы терпят издевательства и побои.

Кроме, привычных для российской армии проблем, как плохое питание и психологическое насилие, украинцы в армии оккупантов сталкиваются еще и с межэтнической агрессией. Сержанты-кавказцы могут забрасывают им в спальные помещения учебные гранаты во время отбоя, опрокидывают их вещи и кровати.

️Обращаемся ко всем незаконно мобилизованным гражданам Украины: вы – жертвы военного преступления. Для Украины вы не предатели и не преступники. Оккупанты используют вас как пушечное мясо в войне против вашей же страны. Вы можете спасти свою жизнь, обратившись к проекту "Хочу жить",

– отмечают в центре.

Проект обещает помочь незаконно мобилизованным и их близким попасть на подконтрольную Украине территорию.

К слову, украинские спецслужбы получают много информации от партизан, что позволяет ликвидировать оккупантов и мешать их наступательным действиям.