Что должна содержать повестка: адвокат объяснил, на что следует обратить внимание
Источник:SPRAVDI
В Украине продолжили действие военного положения, что автоматически пролонгировало и мобилизацию. Поэтому следует наконец-то изучить, что должна содержать повестка, чтобы не подписать недействительный документ.
Мобилизация в Украине продолжается, а значит, повестки могут вручать практически повсюду. Поскольку это моментами происходит очень хаотично, следует знать, что именно должен содержать документ, прежде чем подписывать его.
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Что должно быть указано в повестке
Как отметил адвокат Андрей Новак, повестка, прежде всего, должна содержать ваши контактные персональные данные. Речь идет о:
- фамилия, имя и отчество;
- дата вашего рождения;
- место вашего проживания, а точнее – место регистрации.
Андрей Новак заметил, что существует множество случаев, когда повестки вручают на улицах или блокпостах. Это делают во время выборочных проверок лиц и уточнении их личных данных. И в таких ситуациях представители военкоматов из паспорта переписывают сведения в повестку, предварительно подписанную и пропечатанную.
Это, по мнению адвоката и юридического сообщества, – незаконно. Ведь соответствующая процедура не предусмотрена законом. Но если вы такую повестку уже получили, то вам нужно будет подойти в военкомат. В таком случае вам удастся избежать дальнейшей административной ответственности.
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Можно ли отказаться от заранее пропечатанной повестки
Адвокат в очередной раз подчеркнул, что вносить паспортные данные в заготовленные – подписанные и пропечатанные повестки – неправильно и незаконно. В то же время, он отметил, что отказаться от вручения такого документа пока невозможно.
Но если вы не согласны с таким способом вызова в военкомат, можно воспользоваться советом адвоката. Он отметил, что вы вправе фиксировать на камеру и озвучивать все претензии, которые у вас возникли при оформлении повестки. Ответный шаг делается не просто так. С помощью видеоматериалов в суде можно будет доказать, что сотрудники военкомата нарушили порядок заполнения документа.
Накануне командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, сколько еще могут мобилизовать людей. Он отметил, что в армию позвали уже 500 тысяч мужчин. И, в случае необходимости, ровно столько же готовы набрать снова. Но пока проблем с личным составом у ВСУ нет.
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