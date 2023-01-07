Украинцы за границей должны становиться на военный учет: как это происходит
В Украине продолжено военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Если в 2022 году никто не говорил о военном учете тех, кто находится за границей, то в 2023 году его законодательно утвердили.
Теперь на учет обязаны также стать резервисты и находящиеся за пределами страны военнообязанные. Это предполагает Постановление №1487 Кабинета Министров.
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В 2023 году ряд обязанностей возложили на дипломатические учреждения Украины. У них появились полномочия брать на учет находящихся за границей.
Кому нужно будет стать на учет
Посольства, а также консульства обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных, а также резервистов. Речь идет о тех, кто состоит на временном консульском учете.
Если призывник, военнообязанный или резервист снимается или берется на учет, то в течение 7 дней об этом должны сообщить соответствующие:
- районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки,
- органы СБУ,
- подразделения службы внешней разведки.
При каких условиях нужно сниматься с учета в Украине
Если призывник, военнообязанный или резервист надолго покидает страну, ему нужно будет сняться с учета. Речь идет о сроке более 3 месяцев. Для этого он обязан лично прибыть в:
- соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- орган СБУ;
- подразделение службы внешней разведки.
Важно! Для того чтобы снять себя с учета, нужно иметь документы, подтверждающие выезд за пределы страны.
И если мужчина покидает Украину более чем на три месяца, то он обязан стать на военный учет в том государстве, в котором он будет находиться. Для этого нужно будет посетить дипломатическое учреждение Украины.
Как только резервист, военнообязанный или призывник прибывает в другое государство, у него есть 7 дней, чтобы встать на учет. Для этого следует иметь паспорт гражданина Украины, а также соответствующие военно-учетные документы.
К слову, в этом материале мы рассказывали, какой будет мобилизация в Украине в 2023 году. Узнайте, что ожидает призывников в этом году.