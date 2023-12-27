Сколько длятся учения после мобилизации: в ВСУ рассказали детали

Вопрос мобилизации продолжает волновать общество. В Вооруженных Силах Украины рассказали о том, сколько необходимо времени для учения после мобилизации.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал о том, сколько необходимо времени на учения после мобилизации, информирует 24 Канал.

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Вручение повесток

Фитьо отметил, что после осуществления мер оповещения военнообязанные граждане появляются в территориальные центры комплектования.

А вот тут же развею основной миф – после первой повестки никто никого на фронт не отправляет. Первая повестка – это для уточнения ваших учетных данных,

– рассказал Фитьо.

Он заметил, что если вам вручили повестку, вы появляетесь на время, указанное в ней, уточняете свои учетные данные, предоставляете определенные документы: свидетельство о браке, о рождении, и так далее. Также человек дает причины, если они у него есть для получения отсрочки и проходит медицинское обследование, чтобы выяснить, какое его состояние здоровья для возможного прохождения военной службы по мобилизации.

Фитьо отметил, что если у человека нет причин на получение отсрочки, он здоров и его профессия сейчас востребована, тогда уже выписывается вторая повестка, по которой он должен появиться в его ТЦК и СП.

Вот и уже тогда вы отправляетесь в учебный центр. В учебном центре вы проходите обучение перед отправкой в части минимум месяц времени. Это базовая военная подготовка. А еще две недели – это соответственно слаживание вашего подразделения,

– объяснил Фитьо.

По его словам, это если самая простая профессия, а если профессия сложнее, обучение может длиться дольше 2 – 3 месяцев и так далее, а также возможное обучение за рубежом.

И только после этого, как отметил Фитьо, вы попадаете в свою воинскую часть, где уже выполняете в составе части соответствующие возложенные на нее задачи. Поэтому, как отметил Фитьо, "первая повестка никто никого на войну не отправляет".

Сколько времени в среднем проходит от появления в ТЦК до отправки на фронт

Фитьо объяснил, что все зависит от количества заказов на бригады, которые сейчас формируются, есть ли свободные места в учебных центрах. То есть, это может быть как от нескольких дней, так и, например, до нескольких месяцев, если профессия человека пока не востребована.

Если же она востребована, то этот период соответственно небольшой. Он подчеркнул, что это "опять же, это если выдержаны все процедуры, вы прошли медосмотр, вы здоровы, у вас нет права на отсрочку и сейчас ваша профессия востребована, только в таком случае".

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