Платишь большие налоги – есть отсрочка: власти рассматривают новый подход к призову, – Forbes
Источник:Forbes
Офис Президента, Кабмин и народные депутаты якобы рассматривают обновление механизма призыва в Украине. Новым критерием отсрочки от мобилизации может стать высокий уровень уплаченных налогов.
Речь идет об объеме уплаченного налога на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода. О том, что сейчас рассматривают обновление механизма бронирования, сообщают СМИ со ссылкой на собеседников в ОП. Впрочем, официальных заявлений по этому поводу пока не было.
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Что известно о бронировании
В Forbes отметили, что конечного концепта документа, в котором бы четко обозначили новый подход, пока нет. Забронировать можно будет работника, уплачивающего 6 тысяч гривен НДФЛ в месяц. Для такой суммы необходимо получать зарплату в размере не менее 33,4 тысячи гривен. Также 22% оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса (ЕСВ).
Это ориентировочно 26,9 тысячи гривен зарплаты на руки, поскольку наемный работник также платит 1,5% военного сбора.
Среди представленных предложений был вариант установления порога официальной зарплаты от 35 тысяч гривен, что фактически соответствует вышеупомянутому варианту.
Также в Офисе Президента рассматривают вариант, согласно которому на бронирование может рассчитывать работник, за которого работодатель платит около 14,5 тысячи гривен ЕСВ, что соответствует зарплате в 66 тысяч гривен.
Подобный принцип может быть распространен и на ФЛП, однако четких критериев этой группы озвучено не было. В то же время для специального налогового режима "Дія.City" для IT-индустрии говорится о минимальном пороге зарплаты в размере 3,2 тысячи долларов.
Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об "Обереге" (зарегистрированных военнообязанных - 24 Канал) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в "Обереге" генерируется QR-код о бронировании,
– говорится в материале Forbes.
Также утверждают, что такой QR-код сможет действовать в течение 45 дней.
Для того чтобы новая система заработала, необходимо принять мобилизационный закон, привести в порядок реестры и изменить ряд законодательных норм. В частности, это касается внесения изменений в Налоговом кодексе, поскольку сейчас отчетность по НДФЛ подается раз в квартал, а не раз в месяц. Однако никаких официальных заявлений по поводу таких инициатив не было.
В Forbes отметили, что по состоянию на данный момент бронирование доступно только для работников со статусом "критически важных". По информации издания, одним из рассматриваемых критериев является объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 2 января в Киевском ТЦК рассказали, что на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, будут проводиться мероприятия по выявлению лиц, нарушивших законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила военного учета. В то же время в ТЦК подчеркнули, что сотрудничают с полицией и действуют исключительно в рамках действующего законодательства.
- В то же время стало известно, что законопроект о мобилизации изменят. Первые поправки с учетом замечаний от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека начнут вносить уже на этой неделе. Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук рассказала, что при редактировании документа будут учитывать замечания омбудсмена Дмитрия Лубинца, поскольку в настоящее время законопроект не готов для голосования в парламенте.