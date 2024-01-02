Платишь большие налоги – есть отсрочка: власти рассматривают новый подход к призову, – Forbes

Офис Президента, Кабмин и народные депутаты якобы рассматривают обновление механизма призыва в Украине. Новым критерием отсрочки от мобилизации может стать высокий уровень уплаченных налогов.

Речь идет об объеме уплаченного налога на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода. О том, что сейчас рассматривают обновление механизма бронирования, сообщают СМИ со ссылкой на собеседников в ОП. Впрочем, официальных заявлений по этому поводу пока не было.

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Что известно о бронировании

В Forbes отметили, что конечного концепта документа, в котором бы четко обозначили новый подход, пока нет. Забронировать можно будет работника, уплачивающего 6 тысяч гривен НДФЛ в месяц. Для такой суммы необходимо получать зарплату в размере не менее 33,4 тысячи гривен. Также 22% оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса (ЕСВ).

Это ориентировочно 26,9 тысячи гривен зарплаты на руки, поскольку наемный работник также платит 1,5% военного сбора.

Среди представленных предложений был вариант установления порога официальной зарплаты от 35 тысяч гривен, что фактически соответствует вышеупомянутому варианту.

Также в Офисе Президента рассматривают вариант, согласно которому на бронирование может рассчитывать работник, за которого работодатель платит около 14,5 тысячи гривен ЕСВ, что соответствует зарплате в 66 тысяч гривен.

Подобный принцип может быть распространен и на ФЛП, однако четких критериев этой группы озвучено не было. В то же время для специального налогового режима "Дія.City" для IT-индустрии говорится о минимальном пороге зарплаты в размере 3,2 тысячи долларов.

Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об "Обереге" (зарегистрированных военнообязанных - 24 Канал) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в "Обереге" генерируется QR-код о бронировании,

– говорится в материале Forbes.

Также утверждают, что такой QR-код сможет действовать в течение 45 дней.

Для того чтобы новая система заработала, необходимо принять мобилизационный закон, привести в порядок реестры и изменить ряд законодательных норм. В частности, это касается внесения изменений в Налоговом кодексе, поскольку сейчас отчетность по НДФЛ подается раз в квартал, а не раз в месяц. Однако никаких официальных заявлений по поводу таких инициатив не было.

В Forbes отметили, что по состоянию на данный момент бронирование доступно только для работников со статусом "критически важных". По информации издания, одним из рассматриваемых критериев является объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

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