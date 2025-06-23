Как понять, что повестка в ТЦК правильно оформлена
- В Украине во время мобилизации мужчинам от 18 до 60 лет могут выдавать повестки в ТЦК, которые должны содержать определенную информацию, в частности, личные данные, цель вызова, место и время явки и тому подобное.
- Повестки могут формироваться через Единый государственный реестр призывников или оформляться на бланке.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет могут выдавать повестки в ТЦК.
Повестка в ТЦК должна быть правильно заполнена и содержать ряд важных данных, передает 24 Канал.
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Что должно быть в повестке
В соответствии с Постановлением 560 Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, в повестке должна указываться следующая информация:
- фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
- наименование районного (городского) ТЦК и СП или его отделов или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ, выдавшего повестку;
- цель вызова в районный (городской) ТЦК и СП или его отделов или соответствующих подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;
- место, день и время явки по вызову;
- наименование должности, имя и фамилия, подпись должностного лица, которая выдала повестку, и дата ее подписания – для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
- фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК и СП или его отдела, дата наложения квалифицированного электронной подписи – для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
В каком формате выдают повестки
Повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляться на бланке, который заполняется представителем районного или городского ТЦК.
Повестка, сформирована с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, может быть распечатана. В таком случае ее бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией.
Повестки, сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, могут:
- централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
- печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.
В случае отправки повестки, сформированной с помощью Единого государственного реестра по почте, на таком отправлении должны указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество, адрес гражданина, которому направляется повестка.
В описании вложения указывается информация о наименовании почтового отправления, собственное имя и отчество, адрес гражданина, которому направляется почтовое отправление, наименование вложения с количеством листов, собственное имя и фамилия руководителя ТЦК или его отдела, информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.