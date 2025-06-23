Повістка до ТЦК повинна бути правильно заповнена та містити низку важливих даних, передає 24 Канал.

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Що має бути у повістці

Відповідно до Постанови 560 Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, у повістці має вказуватися наступна інформація:

прізвище, ім'я та по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування районного (міського) ТЦК та СП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до районного (міського) ТЦК та СП або його відділів чи відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;

місце, день і час явки за викликом;

найменування посади, ім'я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання – для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та ім'я керівника районного (міського) ТЦК та СП або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису – для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

реєстраційний номер повістки;

роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки.

У якому форматі видають повістки

Повістка може формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів або оформлюватися на бланку, який заповнюється представником районного або міського ТЦК.

Повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов'язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

У разі надсилання повістки, сформованої за допомогою Єдиного державного реєстру поштою, на такому відправленні повинні зазначатися штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв'язку, прізвище, власне ім’я та по батькові, адреса громадянина, якому надсилається повістка.

В описі вкладення зазначається інформація про найменування поштового відправлення, власне ім'я та по батькові, адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення, найменування вкладення із кількістю аркушів, власне ім'я та прізвище керівника ТЦК або його відділу, інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.