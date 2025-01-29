Когда и при каких условиях в украинцев могут проверять право на отсрочку от мобилизации

16 января вступило в силу постановление Кабмина Украины 1558. Согласно ему внесены некоторые изменения относительно воинского учета, полномочий ТЦК и отсрочки военнообязанных. В частности, документом предусмотрены сроки, когда у граждан могут проверить право на отсрочку службы.

Об этом информирует 24 Канал. Отсрочка доступна, если гражданин имеет законные для нее основания.

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Проверка права на отсрочку после обновления правил

Теперь в Украине у военнообязанных граждан, которые по разным причинам получили отсрочку от службы, могут проверять, действительно ли они имеют на нее право. В течение 5 дней во время особого периода ответственные лица могут проверить основания на отсрочку, если:

военнообязанный подал заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период;

появилось издание указа президента Украины о проведении мобилизации (продление срока военного положения и мобилизации). Недавно в Верховной Раде поддержали продление военного положения еще на 90 дней, то есть до 9 мая;

поступило обращение о проверке оснований от органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;

появилось официальное сообщение о потере лицом законных оснований для отсрочки.

Если у гражданина не подтвердят наличие законных оснований для отсрочки, то комиссия ТЦК и СП, центрального или регионального управления СБУ или соответствующее подразделение разведывательных органов отменит ее. Это может произойти в течение 7 дней с даты выявления отсутствия оснований для отсрочки.

Кто из военнообязанных имеет право на отсрочку

Получить отсрочку от мобилизации граждане могут по состоянию здоровья, определенные семейные обстоятельства, получения образования или работу на критически важных предприятиях. Для подтверждения права на отсрочку службы и предоставления соответствующего документа лицо должно обратиться в ТЦК и СП.

К слову, на днях украинцам предложили альтернативу. Отныне подать запрос на получение отсрочки можно без посещения военкомата. Оформить ее военнообязанные могут через приложение Резерв+.