Могут ли в Украине начать мобилизацию женщин: что говорят юристы

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что в мае 2025 года в Верховной Раде зарегистрируют законопроекты, которые будут предусматривать подготовку "всего гражданского населения" к сопротивлению врагу. Однако делать выводы относительно возможной мобилизации женщин пока рано.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Возможна ли мобилизация женщин в Украине

Согласно действующему законодательству, прохождение женщинами как базовой общевойсковой подготовки, которая начнется с августа 2025 года, так и военной службы является добровольным.

Если женщина добровольно решает поступить на военную службу, она должна стать на воинский учет в ТЦК и СП, пройти ВВК для определения пригодности, получить военно-учетную специальность в соответствии со своей гражданской профессии и заключить контракт на прохождение службы.

В таком случае женщины выполняют воинский долг на равных условиях с мужчинами, с учетом законодательных норм по охране материнства и детства, а также недопущения дискриминации по признаку пола.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что сейчас речь идет только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы. Юрист добавила, что никто до сих пор не видел конкретных законопроектов, а потому делать выводы пока рано.

Возможно изменения будут касаться также принудительной мобилизации женщин по определенным специальностям, возможно программы будут включать только обязательное прохождение курсов по оказанию медицинской помощи, гражданской обороны, проведение информационных мероприятий в учебных заведениях и тому подобное. Пока информации нет, какие именно изменения мы должны ожидать,

– сказала Марина Бекало.

Важно! По словам адвоката, мобилизация – это не только призыв на военную службу в армию для выполнения долга в боевых подразделениях. Мобилизация также касается выполнения работ по обеспечению обороны государства – работы на оборонных предприятиях, стратегических объектах и тому подобное.

С юридической точки зрения возможность принудительной мобилизации женщин для выполнения воинского долга существует, и для ее реализации необходимо внести соответствующие изменения в профильное законодательство. Марина Бекало добавила, что такие меры не будут противоречить Конституции, поскольку основной закон возлагает обязанность защиты независимости и территориальной целостности Украины на всех граждан без исключения.