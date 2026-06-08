"Всплеск преступности": в Нацполиции объяснили, можно ли массово мобилизовать полицейских

Сейчас в украинской армии служат тысячи полицейских. Их массовая мобилизация может привести к всплеску преступности в Украине.

Об этом заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов сообщил в интервью "РБК-Украина".

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К чему приведет массовая мобилизация полиции?

Андрей Небытов рассказал, что почти 9 тысяч полицейских выполняют боевые задачи на фронте. Еще примерно 34 тысячи служат в прифронтовых регионах.

Правоохранителей привлекают к штурмовому подразделению "Ярость", который создан для боев на самых тяжелых участках фронта. Также они служат в бригаде "Хищник" и стрелковых батальонах. Полиция вместе с ВСУ участвовали в боях за Бахмут, Авдеевку, Клищиевку, а также Малую Токмачку, Гуляйполе и другие населенные пункты.

Заместитель председателя НПУ объяснил, что боевые подразделения формируют, пополняют и проводят ротацию исключительно из личного состава Нацполиции. По словам Небитова, это значительно влияет на кадровый дефицит.

В то же время, заметил он, в полицейские боевые подразделения не попадают мобилизованные гражданские. Ведь, чтобы научить оперативника криминальной полиции или следователя нужны месяцы или годы.

По моему мнению, массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрули редеют, а ответ на вызовы затягивается – криминал чувствует слабину. Без полицейских любая страна в мире зашатается, и это не наше предположение, а международный опыт и четкий расчет,

– пояснил Андрей Небытов.

По его данным, с начала 2026 года на линию "102" уже поступило 3,3 миллиона сообщений. Они касались, в частности, домашнего насилия, ограбления, изнасилования и убийств, "на которые надо реагировать мгновенно".

Ранее сообщалось, что в Украине рассматривали возможные изменения в системе мобилизации. Речь шла именно о расширении полномочий Нацполиции в отношении лиц в розыске в реестре "Оберег". Обсуждалась возможность полиции открывать производство и доставлять нарушителей в ТЦК в случае принятия решения.