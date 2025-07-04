21-летняя оператор дронов рассказала, что думает о мобилизации женщин

Оператор дронов "Анаконда" высказалась по мобилизации женщин. Военнослужащая считает, что воевать должны те люди, которые имеют для этого соответствующую мотивацию.

Об этом Дарья рассказала в интервью 24 Каналу.

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Что говорит "Анаконда" о мобилизации женщин

Оператор дронов заметила, что скептически относится и к мобилизации, и к попыткам ее избежания. По ее мнению, нет смысла призывать на службу тех, кто не имеет мотивации воевать.

Также она поделилась советом для женщин, которые задумываются над вступлением в армию, но боятся из-за стереотипов.

Я бы советовала каждой перед этим поработать с психологом (смеется). Однако я не считаю, что нужно бояться самой службы. Есть много разной работы – как боевой, так и не боевой,

– отметила "Анаконда".

Военнослужащая подчеркнула, что в армии служат девушки на самых разнообразных должностях – в штабах, на делопроизводстве, на кухне. По ее словам, главное – выбрать направление, в котором можно быть максимально полезной.