21-летняя оператор дронов рассказала, что думает о мобилизации женщин
- Оператор дронов "Анаконда" выразила скептическое мнение относительно мобилизации, отметив, что служить должны мотивированные люди.
- Она посоветовала женщинам, которые хотят вступить в армию, сначала работать с психологом и не бояться службы, ведь есть много разной работы.
- Военнослужащая подчеркнула, что в армии есть много различных должностей для женщин, и важно выбрать направление, где можно быть полезной.
Оператор дронов "Анаконда" высказалась по мобилизации женщин. Военнослужащая считает, что воевать должны те люди, которые имеют для этого соответствующую мотивацию.
Об этом Дарья рассказала в интервью 24 Каналу.
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Что говорит "Анаконда" о мобилизации женщин
Оператор дронов заметила, что скептически относится и к мобилизации, и к попыткам ее избежания. По ее мнению, нет смысла призывать на службу тех, кто не имеет мотивации воевать.
Также она поделилась советом для женщин, которые задумываются над вступлением в армию, но боятся из-за стереотипов.
Я бы советовала каждой перед этим поработать с психологом (смеется). Однако я не считаю, что нужно бояться самой службы. Есть много разной работы – как боевой, так и не боевой,
– отметила "Анаконда".
Военнослужащая подчеркнула, что в армии служат девушки на самых разнообразных должностях – в штабах, на делопроизводстве, на кухне. По ее словам, главное – выбрать направление, в котором можно быть максимально полезной.