16 апреля, 16:44
В Украине продолжается военное положение: кого не мобилизуют в апреле

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • От мобилизации освобождены лица, которые имеют проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства или важную работу для обороны и экономики.
  • Также от призыва освобождаются непригодные к службе, лица старше 60 лет, с инвалидностью, с тремя детьми, студенты, ученые, и те, кто содержит лиц с инвалидностью.

Во время военного положения всеобщей мобилизации подлежат все граждане военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время некоторые категории населения все же имеют временное освобождение от мобилизации.

О каких группах людей идет речь, информирует издание "УНИАН".

Кого не мобилизуют в апреле?

В Украине процедура мобилизации определяется Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В статье 23 этого закона приведен перечень категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не подлежат мобилизации.

Речь идет о лицах, которые имеют проблемы со здоровьем, у кого семейные обстоятельства не позволяют нести службу или чья работа важна для обороны, экономики и других сфер в тылу.

В то же время статья 37 Закона "О воинской обязанности" определяет людей, которые не подлежат призыву и исключены из воинского учета.

Среди них:

  • непригодные к военной службе по заключению ВВК;
  • лица, достигшие предельного возраста – 60 лет;
  • те, кто официально прекратил гражданство Украины;
  • пропавшие без вести или признанные умершими по решению суда.

Также есть перечень лиц, которые имеют право на отсрочку или бронирование. К ним относятся:

  • временно непригодные, признанные заключением ВВК,
  • лица с инвалидностью I, II или III группы,
  • военнообязанные, имеющие трех и более детей до 18 лет, или воспитывающие самостоятельно ребенка,
  • военнообязанные, которые содержат ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием,
  • опекуны и попечители детей, которые остались без родительской опеки.
  • лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), детьми, родителями или родственниками с инвалидностью I – II группы;
  • забронированные работники критической инфраструктуры, органов власти и оборонно-промышленного комплекса;
  • студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты, педагогические и научные работники, которые имеют отсрочку;
  • те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий,
  • те, кто был освобожден из плена;
  • военнообязанные женщины.

Важно! Призывники в возрасте до 25 лет, если они не являются военнообязанными, то есть не проходили военную службу, тоже согласно законодательству не могут быть мобилизованы.

Как действовать, если в Резерв+ не подтягивает отсрочку?

  • Сейчас продлить отсрочку можно в режиме онлайн, без лишних документов и других заявлений, поскольку информация об основаниях для предоставления отсрочки уже содержится в электронных реестрах.

  • Впрочем, если соответствующее уведомление о продлении отсрочки так и не появилось в Резерв+, адвокаты советуют проверить и/или актуализировать информацию о себе в соответствующих государственных реестрах или базах данных.

  • В случае неподтверждения права на отсрочку военнообязанного могут мобилизовать на общих основаниях.