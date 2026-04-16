В Украине продолжается военное положение: кого не мобилизуют в апреле

Во время военного положения всеобщей мобилизации подлежат все граждане военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время некоторые категории населения все же имеют временное освобождение от мобилизации.

О каких группах людей идет речь, информирует издание "УНИАН".

Кого не мобилизуют в апреле?

В Украине процедура мобилизации определяется Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В статье 23 этого закона приведен перечень категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не подлежат мобилизации.

Речь идет о лицах, которые имеют проблемы со здоровьем, у кого семейные обстоятельства не позволяют нести службу или чья работа важна для обороны, экономики и других сфер в тылу.

В то же время статья 37 Закона "О воинской обязанности" определяет людей, которые не подлежат призыву и исключены из воинского учета.

Среди них:

непригодные к военной службе по заключению ВВК;

лица, достигшие предельного возраста – 60 лет;

те, кто официально прекратил гражданство Украины;

пропавшие без вести или признанные умершими по решению суда.

Также есть перечень лиц, которые имеют право на отсрочку или бронирование. К ним относятся:

временно непригодные, признанные заключением ВВК,

лица с инвалидностью I, II или III группы,

военнообязанные, имеющие трех и более детей до 18 лет, или воспитывающие самостоятельно ребенка,

военнообязанные, которые содержат ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием,

опекуны и попечители детей, которые остались без родительской опеки.

лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), детьми, родителями или родственниками с инвалидностью I – II группы;

забронированные работники критической инфраструктуры, органов власти и оборонно-промышленного комплекса;

студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты, педагогические и научные работники, которые имеют отсрочку;

те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий,

те, кто был освобожден из плена;

военнообязанные женщины.

Важно! Призывники в возрасте до 25 лет, если они не являются военнообязанными, то есть не проходили военную службу, тоже согласно законодательству не могут быть мобилизованы.

