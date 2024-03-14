Потеряют нашу Родину: ветеран войны обратился к уклонистам
Источник:КИЕВ24
Ситуация на линии фронта обостряется, враг не оставляет попыток прорвать оборону наших бойцов. Ветеран войны, доброволец Сергей Позняк заявил, что в обществе до конца не осознают угрозы российского вторжения.
По его словам, уклонистов видно на контрасте. Ведь многие добровольцы воюют, а те кто избегает службы на виду в тылу.
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"Беглецы" приведут к последствиям
Доброволец Сергей Позняк заявил, что есть часть людей, которые не осознают последствий, которые могут возникнуть в случае победы России.
Я на войне потерял ногу, но это не страшно. Я продолжаю служить. Я не хочу потерять свою Родину,
– сказал ветеран войны.
Он отметил, что подобные "беглецы" своими поступками приведут к последствиям. Как отметил боец, они потеряют Родину и у них не останется ничего.
"Уклонисты должны понимать, что если они не пойдут в армию, то они потеряют нашу Родину и у них не будет ничего. Мы их видим на контрасте, потому что многие добровольцы воюют. А те, кто избегают службы в армию, они на виду здесь у нас в тылу", – заверил Позняк.
Какой штраф за уклонение от мобилизации предусматривает новый законопроект
- В конце декабря в Украине зарегистрировали два новых законопроекта, которые предлагают изменения в процесс мобилизации, а также усиление ответственности за военные правонарушения, В частности, предусмотрено наказание за побег от призыва и нарушение правил воинского учета.
- Если гражданин призывного возраста будет уклоняться от постановки на воинский учет, ему придется заплатить штраф в размере от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен. Сейчас штраф за подобное составляет 3 400 – 5 100 гривен.
- Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовым гражданам будет стоить от 25,5 тысяч до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц сумма штрафа больше. Она колеблется от 34 000 до 85 000 гривен.
- Относительно уклонения от мобилизации, то сейчас закон предусматривает наказание в виде от 3 до 5 лет лишения свободы. Новый законопроект предлагает применить такую же меру для тех, кто отказывается проходить ВВК.