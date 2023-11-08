Нужна мотивация, – "Тавр" объяснил, стоит ли государству изменять подход к мобилизации

Общая мобилизация в Украине длится более 20 месяцев. Человеку нужно напоминать, почему именно он должен воевать. Необходима мотивация.

Такое мнение в интервью Наталии Мосейчук выразил Богдан "Тавр" Кротевич – майор, начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Нацгвардии, передает 24 Канал.

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"Человеку надо напоминать, почему он должен воевать"

"Тавр" не всегда считает, что пропаганда – это плохо, особенно когда страна находится в состоянии войны.

У нас нет мотивационных роликов по вступлению в армию. В России они есть,

– заметил защитник.

Добавил, что украинцы более эрудированы. Мы смотрим эти видео и думаем, как вообще можно в такое поверить.

Тем временем в России началась пропагандистская мобилизационная программа. В частности, оккупанты цинично и абсурдно заявляют: "Вернем Киев, Одессу домой. Вернем украинские песни на Родину" и тому подобное.

То есть они пропагандой призывают людей вступать в армию. Также добавляют туда, что эти участники так называемой их "СВО" получат земельные участки, и это работает, у них это работает,

– подчеркнул "Тавр".

Богдан Кротевич объяснил, что в стране-агрессоре уровень жизни очень низкий, поэтому россиянин может пойти воевать ради обещанного участка земли, например, под оккупированной Херсонской областью или Крымом.

У нас с этим посложнее. Наши люди умнее и средний уровень жизни выше. Поэтому, убежден военный, человек чаще задумывается, идти ему в армию или нет.

Что здесь нужно делать? Нужна мотивация. То есть человеку нужно напоминать, почему он должен воевать,

– подчеркнул "Тавр".

Также защитник отреагировал на комментарии под постами, мол, "вы воюете за олигархов, пусть дети народных депутатов воюют". Кротевич подчеркнул, что мы воюем за Украину, воюем за погибших друзей, за друзей, которые живы, за родных.

У нас на государственном уровне нет таких посылов, которые нужно постоянно повторять. Просто "вступай в ВСУ" – это не призыв. "Иди защищать" – это призыв. "Иди освобождать" – это призыв,

– отметил азовец.

Майор подчеркнул важность напоминать о людях, которые сейчас находятся в оккупации под постоянным риском. Украинцев могут забрать в российские застенки и так далее. И этих людей нужно освобождать. Также необходимо освобождать пленных азовцев и многих других людей, отдавших свою свободу ради Украины.

Относительно мобилизации нужно, чтобы государство работало. Оно не работает сейчас на пропаганду вступления в армию,

– подытожил "Тавр".