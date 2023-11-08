Таку думку в інтерв'ю Наталії Мосейчук висловив Богдан "Тавр" Кротевич – майор, начальник штабу 12 бригади спецпризначення "Азов" Нацгвардії, передає 24 Канал.

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"Людині треба нагадувати, чому вона повинна воювати"

"Тавр" не завжди вважає, що пропаганда – це погано, особливо коли країна в стані війни.

У нас немає мотиваційних роликів по вступу в армію. У Росії вони є,

– зауважив захисник.

Додав, що українці більш ерудовані. Ми дивимося ці відео й думаємо, як взагалі можна в таке повірити.

Тим часом у Росії почалася пропагандистська мобілізаційна програма. Зокрема, окупанти цинічно та абсурдно заявляють: "Повернемо Київ, Одесу додому. Повернемо українські пісні на Батьківщину" тощо.

Тобто вони пропагандою закликають людей вступати в армію. Також додають туди, що ці учасники так званої їхньої "СВО" отримають земельні ділянки, І це працює, у них це працює,

– підкреслив "Тавр".

Богдан Кротевич пояснив, що в країні-агресорці рівень життя дуже низький, тому росіянин може піти воювати піти заради обіцяної ділянки землі, наприклад, під окупованою Херсонською областю або Кримом.

У нас з цим складніше. Наші люди розумніші і середній рівень життя вищий. Через це, переконаний військовий, людина частіше замислюється, йти їй в армію чи ні.

Що тут треба робити? Треба мотивація. Тобто людині треба нагадувати, чому вона повинна воювати,

– підкреслив "Тавр".

Також захисник відреагував на коментарі під постами, мовляв, "ви воюєте за олігархів, хай діти народних депутатів воюють" тощо. Кротевич наголосив, що ми воюємо за Україну, воюємо за друзів, які загинули, за друзів, які живі, за рідних.

У нас на державному рівні немає таких посилів, які треба постійно повторювати. Просто "вступай у ЗСУ" – це не заклик. "Йди захищати" – це заклик. "Йди звільняти" – це заклик,

– зазначив азовець.

Майор наголосив на важливості нагадувати про людей, які зараз перебувають в окупації під постійним ризиком. Українців можуть забрати в російські катівні тощо. І цих людей треба звільняти. Також необхідно визволяти полонених азовців та багато інших людей, які віддали свою свободу заради України.

Щодо мобілізації треба, щоб держава працювала. Вона не працює зараз на пропаганду вступу в армію,

– підсумував "Тавр".

Зверніть увагу! Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації. Комітет вже підтримав їх. Воєнний стан та мобілізацію можуть продовжити до 14 лютого 2024 року.