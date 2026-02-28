До конца войны мы этот вопрос решить не сможем, – Буданов откровенно высказался о мобилизации

В Украине мобилизация остается одной из самых острых тем общественной дискуссии. Руководитель Офиса президента заявил, что во время войны ни одна страна мира не смогла полностью решить этот вопрос.

Кирилл Буданов интервью арабскому изданию Al-Modon отметил: проблема не только в самой мобилизации, но и в ответственности граждан.

Что сказал Буданов о мобилизации?

В условиях войны мобилизация неизбежно вызывает сложные общественные дискуссии. По словам чиновника, вопрос нельзя сводить к формуле "да или нет", ведь он является сложным и многогранным.

Пока идет война, вопрос мобилизации никто в мире полностью не решил и не решит. Украина здесь исключением не станет,

– сказал Буданов.

Он согласился, что проблема не только в самом процессе мобилизации, а в коммуникации с обществом. В частности, в интервью подчеркнули, что проблема становится такой острой не из-за того, что людей мобилизуют, а из-за того, что один случай могут раскрутить до десятков тысяч фальсификаций.

Также было отмечено, что для части граждан проще оплатить штраф и не явиться в ТЦК, чем выполнить требования закона. Это создает дополнительные вызовы для государства.

Отдельно Буданов откровенно сказал о личной ответственности каждого гражданина во время войны – правильно ли считать, что "гражданин, который живет 12 лет в войне считает, что защищать государство должен кто-то другой".

Какие еще заявления сделал руководитель офиса?