В ВСУ ответили, будут ли в Украине новые волны мобилизации
Источник:Media Center Украина - Ukrinform
В начале полномасштабной войны в Украине в армию призывали очень активно. Однако на самом деле никаких волн мобилизации не было.
Будет ли усилена мобилизация после Нового года
Темпы мобилизации в Украине постепенно снижались. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.
К теме В каких специальностях больше всего нуждаются в ВСУ
С самого начала никаких волн мобилизации не было. На первом этапе действительно гораздо больше людей призвали за мобилизацией, но дальше темпы постоянно снижались. Сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале,
– объяснил Горбач.
Количество мобилизуемых граждан зависит от ситуации, которая складывается на фронте. Все показатели количества личного состава плановые. Генштаб их заранее просчитывает. При этом даже такие факторы, как мобилизация в России, тоже просчитывают вперед.
Горбач подчеркнул, что не может говорить о том, что после Нового года будет новая волна мобилизации. Сейчас Генштаб работает в соответствии с планом.
Интересно Женитьба на военном: как это сделать во время военного положения
Что о мобилизации говорил Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на 10 месяце войны у украинской армии достаточно личного состава. Залужный заверил, что ему еще не нужны сотни тысяч бойцов. ВСУ больше нуждаются в технике – танках, бронетранспортерах, БМП и т.д.