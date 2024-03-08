Будут ли блокировать счета уклонистам: в Раде назвали варианты наказания

В обществе активно обсуждается блокировка счетов как форма наказания для уклонистов. В то же время заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что это будет негативно влиять на экономику.

Народный депутат убежден, что на уклонистов лучше будут действовать повышенные штрафы, чем блокировка счетов в банке.

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Какое влияние это окажет на экономику

Чернев объяснил, что уже сейчас можно увидеть негативный эффект от внесения такой нормы в законопроект о мобилизации.

Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы точно являются более эффективными чем блокирование счетов, как это предложено в этом законопроекте. Я не считаю, что блокировка счетов будет действенной нормой для того, чтобы людей привлечь в военкоматы. А вот то, что оно точно повлияет негативно на экономику, мы видим сейчас,

– рассказал политик.

Нардеп добавил, что даже сейчас, когда закон еще не приняли, люди начали массово снимать деньги со своих банковских счетов. Таким образом вместо действенного механизма, государство может получить проблемы для экономики.

Среди других изменений в мобилизационный законопроект, Чернев предлагает сохранить отсрочку для всех аспирантов и людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью. Кроме того, он отметил проблему мобилизации осужденных.

Своей правкой я предлагаю позволить тем, кто сейчас отбывает наказание за нетяжелые преступления, по их желанию становиться на воинский учет. Те же, кто уже отбыл наказание, но еще имеет непогашенную судимость, должны быть обязаны становиться на воинский учет на общих основаниях,

– заявил Чернев.

Когда будет второе чтение законопроекта