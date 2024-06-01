Могут ли вручить повестку до 25 лет: объяснение юристов

После вступления в силу нового закона о мобилизации призывной возраст в Украине составляет 25 лет. Соответственно до наступления этого возраста мужчин мобилизовать не могут.

Закон, вступивший в силу 18 мая 2024 года, усилил мобилизацию в Украине. Особенности этого процесса объяснила адвокат Екатерина Анищенко.

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Военный учет 25-летних

Для лиц, которые еще не достигли 25-летнего возраста, военно-учетным документом является так называемое приписное, а не военный билет.

Военнообязанное лицо с 18 до 25 лет обязано стать на воинский учет по месту жительства или пребывания,

– объяснила юрист.

Будут ли вручать повестки

Екатерина Анищенко объяснила, что до 25 лет повестки могут вручать, если конкретный военнообязанный является офицером запаса. Если человек является гражданским, то повестки могут вручать только для обновления военно-учетных данных.

В случае, если происходит дальнейший процесс мобилизации, то это является основанием для обжалования таких действий ТЦК.

Срок обжалования любого приказа по мобилизации составляет один месяц.

Стоит отметить, что, по словам эксперта, во время судебных заседаний военнообязанный будет проходить обучение, так как процесс мобилизации продолжается

Повестку также могут вручить в случае, если человек изъявил добровольное желание мобилизоваться.

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