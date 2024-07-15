Юрист объяснил, как будут рассылать повестки по почте после 16 июля

Все военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. ТЦК может прислать повестку по почте.

Как именно это будут делать, объяснил юрист Владимир Прядка. Также сказал, когда военнообязанного будут считать оповещенным, передает 24 Канал.

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Как повестки будут рассылать по почте

Юрист отметил, что начиная с 17 июля, представители ТЦК будут иметь право отправлять военнообязанным повестки по почте.

Повестки будут направляться средствами почтовой связи, заказным почтовым сообщением с описью вложения и уведомлением о вручении,

– рассказал Прядка.

Добавил, если гражданин обновил данные до 16 июля, повестка придет по указанному месту жительства. В противном случае – на адрес зарегистрированного или задекларированного.

Самая большая проблема этих повесток в том, что постановление №560 предусматривает, что для того, чтобы считать военнообязанного оповещенным такой повесткой, достаточно проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получения почтового отправления или проставления отметки об отсутствии лица по адресу,

– подчеркнул юрист.