Не обновил военные данные за рубежом: юрист объяснил, какое наказание может грозить

Украинцы за границей рискуют получить штрафы за игнорирование воинского учета. Адвокат Сергей Савинский рассказал процедуру обновления данных.

Военнообязанные граждане Украины, которые находятся за пределами страны, обязаны обновлять свои данные через дипломатические учреждения. Невыполнение этой обязанности может привести к административной ответственности и штрафам до 25,5 тысячи гривен.

Смотрите также Мобилизация в Украине: кто и при каких условиях может получить отсрочку от призыва

Обновление данных за рубежом: как и где

Савинский отметил, что для обновления данных необходимо подать заявление и сведения о себе через электронную почту или телефоны ТЦК и СП, а также через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Кроме того, существует возможность обновить свои военно-учетные данные через мобильное приложение Резерв +.

Если человек не стал на воинский учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности, которая предусматривает наложение штрафа в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен,

– отметил юрист.

По словам адвоката, в случае неуплаты штрафа, против нарушителя открывается исполнительное производство, что может привести к взысканию суммы штрафа с его имущества. Чтобы избежать таких последствий, необходимо вовремя подать заявление о постановке на учет, предоставив соответствующие документы и сведения.

Привлечение к административной ответственности в этом случае происходит по 210 статье КУоАП. В ней говорится о нарушении правил воинского учета.

Смотрите также Штраф за необновление данных: адвокат объяснил, могут ли забрать единственное жилье

Если гражданин не оплатит штраф, то его дело должны передать в органы исполнительной государственной службы. В таком случае на имущество должника или счета может быть наложен арест.