Что будет, если не забрать повестку с почты: объяснение ТЦК

В Украине начали отправлять повестки военнообязанным по почте. Министерство обороны Украины формирует списки адресатов через систему "Оберег". Кабинет министров ввел административную ответственность для лиц, которые не появятся в территориальные центры комплектования (ТЦК) после получения повестки по почте.

Лицо, которое получило повестку по почте, обязано посетить ТЦК в течение семи дней или в указанный срок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олега Коротченко в эфире телемарафона.

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"Постановлением Кабмина № 560 определена уважительность причин неявки по повестке и процедура их подтверждения. То есть определен определенный перечень, и он должен быть документально подтвержден. Если этого не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности", – отметил он.

Если лицо не забирает повестку в срок, она будет считаться не доставленной. Военнообязанного могут оштрафовать в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Олег Коротченко объяснил, что процесс оповещения по почте еще не налажен из-за проблем, которые возникают во время тестового режима. В частности, с лицами, которые имеют право на отсрочку.

Начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве подчеркнул, что анонсированные механизмы автоматического бронирования и отсрочек еще не заработали. Поэтому возникают трудности и негативное отношение к ТЦК. По его словам, пока инструмент повесток по почте не внес существенных изменений в работу ТЦК и СП.