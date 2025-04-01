Особа, яка отримала повістку поштою, зобов'язана відвідати ТЦК протягом семи днів або у зазначений термін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олега Коротченка в ефірі телемарафону.

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"Постановою Кабміну № 560 визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх підтвердження. Тобто визначений певний перелік, і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності", – зазначив він.

Якщо особа не забирає повістку у термін, вона буде вважатися не доставленою. Військовозобов'язаного можуть оштрафувати у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень. Олег Коротченко пояснив, що процес оповіщення поштою ще не налагоджений через проблеми, які виникають під час тестового режиму. Зокрема, з особами, які мають право на відстрочку.

Начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві підкреслив, що анонсовані механізми автоматичного бронювання і відстрочок ще не запрацювали. Тому виникають труднощі та негативне ставлення до ТЦК. За його словами, наразі інструмент повісток поштою не вніс суттєвих змін у роботу ТЦК та СП.