Юристы объяснили, что может грозить украинцам за отказ от повестки

Во время военного положения в Украине работники ТЦК имеют право выдавать повестки военнообязанным мужчинам. Отказ от нее может иметь определенные юридические последствия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Повестка имеет целью приглашение военнообязанного в ТЦК с целью уточнения его данных.

Смотрите также В ТЦК объяснили, почему возникают конфликты при вручении повесток

Когда ТЦК может вручить гражданину повестку

Военнообязанный человек может получить повестку для выполнения правил воинского учета, постановки на воинский учет, обновления учетных данных, прохождения ВВК и определения уровня пригодности к военной службе. Такое приглашение человек получает, если в базе есть устаревшие данные о человеке или же у него вообще нет военно-учетных документов. Установить это помогает уточнение личной информации, которое происходит в ТЦК.

Когда отказаться от повестки нельзя

Юристы уверяют, что если гражданин уверен, что вся актуальная информация о нем есть в ТЦК, и к тому же имеет соответствующую отметку, то выдавать ему повестку не могут. В таком случае человек должен объяснить работникам ТЦК, что у него ничего не изменилось с момента последнего обновления данных.

Отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий может категория лиц, которая была исключена из воинского учета. Поскольку такие лица с момента исключения с учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК,

– добавляют эксперты.

Существуют и другие основания, когда человек может отказаться от повестки. Это в частности:

когда в документе указаны неправильные данные получателя;

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК и подписи его руководителя.

В случае, если гражданин не обновил свои данные, он должен взять повестку. Отказ от нее считается нарушением правил воинского учета, которое фиксируют работники ТЦК и СП.

Так составляется акт об отказе, где описаны причины такого решения военнообязанного.

Именно акт об отказе от повестки является подтверждением такого отказа и основанием для того, чтобы наступили последствия, связанные с отказом от повестки,

– объяснили юристы.

За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Если человек отказался от повестки несколько раз, уголовная ответственность не несет. Наказанием является только штраф. А вот за отказ от прохождения ВВК или от боевой повестки инкриминируют уголовное преступление за уклонение от призыва по мобилизации.

Напомним, при условии добровольного признания вины человек может оплатить штраф, наложенный ТЦК, в размере 50% от суммы.