Про це пише 24 Канал з посиланням на юристів адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери". Повістка має на меті запрошення військовозобов'язаного до ТЦК з метою уточнення його даних.

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Коли ТЦК може вручити громадянину повістку

Військовозобов'язаний чоловік може отримати повістку для виконання правил військового обліку, постановки на військовий облік, оновлення облікових даних, проходження ВЛК та визначення рівня придатності до військової служби. Таке запрошення людина отримує, якщо в базі є застарілі дані про людину або ж у неї взагалі немає військово-облікових документів. Встановити це допомагає уточнення особистої інформації, яке відбувається в ТЦК.

Коли відмовитися від повістки не можна

Юристи запевняють, що якщо громадянин впевнений, що вся актуальна інформація про нього є в ТЦК, і до того ж має відповідну відмітку, то видавати йому повістку не можуть. У такому випадку людина має пояснити працівникам ТЦК, що в неї нічого не змінилося з моменту останнього оновлення даних.

Відмовитись від повістки без будь-яких негативних юридичних наслідків може категорія осіб, яка була виключена з військового обліку. Оскільки такі особи від моменту виключення з обліку не мають жодного юридичного і правового зв’язку з ТЦК,

– додають експерти.

Існують й інші підстави, коли людина може відмовитися від повістки. Це зокрема:

коли в документі вказані неправильні дані одержувача;

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК та підпису його керівника.

У випадку, якщо громадянин не оновив свої дані, він повинен взяти повістку. Відмова від неї вважається порушенням правил військового обліку, яке фіксують працівники ТЦК і СП.

Так складається акт про відмову, де описані причини такого рішення військовозобов'язаного.

Саме акт про відмову від повістки є підтвердженням такої відмови та підставою для того, щоб настали наслідки, які повʼязані з відмовою від повістки,

– пояснили юристи.

За порушення правил військового обліку передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо людина відмовилася від повістки кілька разів, кримінальна відповідальність не несеться. Покаранням є лише штраф. А от за відмову від проходження ВЛК або від бойової повістки інкримінують кримінальне правопорушення за ухилення від призову під час мобілізації.

Нагадаємо, за умови добовільного визнання провини людина може сплатити штраф, накладений ТЦК, в розмірі 50% від суми.