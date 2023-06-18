Мобилизация продолжается: как общаться с ТЦК, если требуют предоставить военный билет

В Украине идет проведение общей мобилизации во время военного положения. Также представители военкомата вручают повестки.

Многих интересует вопрос, законно ли, когда представители ТЦК требуют предоставить военный билет для удостоверения личности. Детальнее об этом – рассказал адвокат Роман Симутин.

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Как общаться с ТЦК, если требуют предоставить военный билет

По словам адвоката, во время военного положения каждый должен иметь при себе военно-учетные документы. В случае отказа мужчина может быть задержан и привлечен к административной ответственности.

Симутин отметил, что по закону начальникам военно-гражданских администраций разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности предоставлено право на проверку документов, авто, грузов и прочее.

Таким образом, уполномоченное лицо имеет право требовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Это могут делать при наличии оснований, например, таких как совершение правонарушений:

когда внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения или транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения,

когда у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено, требует разрешения или запрещены или для хранения,

когда лицо находится на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия,

когда лицо нарушило соответствующие запреты, введенные на территории, где введен правовой режим военного положения,

если лицо находится на территории или на объекте со специальным режимом.

Кроме этого, адвокат подчеркнул, что в документы, удостоверяющие личность и гражданство, входит паспорт, в том числе и заграничный, водительское удостоверение и вид мигранта. Но это не касается военного билета. Следовательно, закон, постановление и приказы ВГА не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус.

Нужно ли идти в ТЦК за повесткой людям с инвалидностью

Напомним, недавно юрист Мария Звягинцева заявила, что повестки могут приходить всем военнообязанным мужчинам, в частности, людям с инвалидностью. Правозащитница призвала не игнорировать вызов в ТЦК в случае получения повестки.

В случае получения повестки, люди с инвалидностью должны прийти в ТЦК, чтобы просто сверить военно-учетные данные. С собой таким лицам нужно взять документы, подтверждающие их инвалидность.