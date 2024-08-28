Что грозит 16-летним юношам, которые не станут на воинский учет: ответ адвоката

По закону, каждый юноша, достигший 16-летнего возраста, обязан стать на воинский учет. В случае невыполнения этой обязанности граждане могут ощутить определенные юридические последствия.

Юноши в Украине должны зарегистрироваться в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Все нюансы процедуры объяснил адвокат Дмитрий Франчук.

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Что может грозить 16-летним юношам

Регистрация в ТЦК включает прохождение медицинского осмотра и регистрацию личных данных призывника.

Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мероприятий,

– рассказал Дмитрий Франчук.

Стоит отметить, что эта процедура является обязательной и контролируется на государственном уровне. Если юноша не станет на учет, это может иметь последствия в виде административного взыскания.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе наказывается штрафом. За несовершеннолетнего ответственность будут нести его законные представители – родители или опекуны,

– говорится в материале.

Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств дела.

По словам адвоката, на первый взгляд, отсутствие постановки на воинский учет в 16 лет не создает немедленных препятствий для выезда за пределы страны. Однако, после достижения совершеннолетия ситуация меняется.

Если юноша не выполнил свои обязанности по воинскому учету, это может расцениваться как уклонение от военной службы. В таком случае могут возникнуть серьезные ограничения на выезд за границу.

К слову, ранее в Минобороны ответили, могут ли в ТЦК отдавать предпочтение документам только в бумажной форме.