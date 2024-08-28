Юнаки в Україні повинні зареєструватися у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Усі нюанси процедури пояснив адвокат Дмитро Франчук.

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Що може загрожувати 16-річним юнакам

Реєстрація у ТЦК включає проходження медичного огляду та реєстрацію особистих даних призовника.

Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів,

– розповів Дмитро Франчук.

Варто зазначити, що ця процедура є обов'язковою і контролюється на державному рівні. Якщо юнак не стане на облік, це може мати наслідки у вигляді адміністративного стягнення.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення законодавства про військовий обов’язок та військову службу карається штрафом. За неповнолітнього відповідальність нестимуть його законні представники – батьки або опікуни,

– йдеться у матеріалі.

Розмір штрафу може залежати від конкретних обставин справи.

За словами адвоката, на перший погляд, відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює негайних перешкод для виїзду за межі країни. Однак, після досягнення повноліття ситуація змінюється.

Якщо юнак не виконав свої обов’язки щодо військового обліку, це може розцінюватися як ухилення від військової служби. У такому випадку можуть виникнути серйозні обмеження на виїзд за кордон.

До слова, раніше в Міноборони відповіли, чи можуть у ТЦК надавати перевагу документам лише в паперовій формі.