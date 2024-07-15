Не только штраф: адвокат объяснил, что именно ждет тех, кто не обновил данные до 16 июля

До 16 июля все военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные. За нарушение норм закона грозит штраф.

Впрочем, военнообязанные могут получить за необновление данных не только штраф. Об этом в эфире "Киев24" рассказал адвокат Олег Мицик, передает 24 Канал.

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Какая ответственность за необновление данных

Юрист отметил, что в июне были внесены изменения в постановление Кабинета Министров №560, в которой, в частности, расписали способ отправки повесток.

То есть если гражданин обновил данные, он повестку получил по месту, которое указал при обновлении. Если он не обновил данные, то повестка придет по месту, которое является задекларированным. То есть лицо все равно все равно получит повестку. И люди, которые по каким-то соображениям не хотят обновить данные, имеют новое административное правонарушение, за которое получат штраф,

– подчеркнул Олег Мицик.

Заметим, что за нарушение правил воинского учета грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен для граждан. Для официальных лиц и организаций – от 34 000 до 59 500 гривен.