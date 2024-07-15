Втім, військовозобов'язані можуть отримати за неоновлення даних не тільки штраф. Про це в ефірі "Київ24" розповів адвокат Олег Мицик, передає 24 Канал.

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Яка відповідальність за неоновлення даних

Правник зауважив, що в червні були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів №560, в якій, зокрема, розписали спосіб відправлення повісток.

Тобто якщо громадянин оновив дані, він повістку отримав за місцем, яке вказав при оновленні. Якщо він не оновив дані, то повістка прийде за місцем, яке є задекларованим. Тобто особа все одно однаково отримає повістку. І люди, які з якихось міркувань не хочуть оновити дані, мають нове адміністративне правопорушення, за яке отримають штраф,

– підкреслив Олег Мицик.

Зауважимо, що за порушення правил військового обліку загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень для громадян. Для офіційних осіб та організацій — від 34 000 до 59 500 гривень.