Незаконное пересечение границы во время войны: какая предусмотрена ответственность

На сегодняшний день в Украине продолжается военное положение и проведение общей мобилизации. Выехать за границу имеют право только определенные категории лиц.

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Что грозит тем, кто незаконно выезжает за границу Украины, – рассказал юрист Александр Трегуб.

Обратите внимание Некоторые чиновницы все же могут выезжать за границу: в Кабмине рассказали, при каких условиях

Что грозит за незаконный выезд за границу во время войны

За незаконный выезд за границу во время мобилизации есть ответственность. Она предусмотрена в виде наложения штрафа или ограничения свободы.

За предложение взятки должностному лицу для пересечения границы предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишение свободы сроком до 4 лет.

Причем ответственность наступает за предложение дать взятки за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение и взял взятку. Но независимо от того, удалось ли пересечь границу,

– отметил юрист.

Кроме этого, в некоторых случаях незаконного пересечения границы эти действия могут квалифицироваться по статье об уклонении от призыва во время мобилизации. Наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Могут ли забронированные работники выезжать за границу

27 января Кабмин запретил на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Это касается и мужчин, и женщин. В частности, депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц.

Недавно юрист Владислав Юрчак рассказал, что за границу могут выезжать забронированные работники, но не всех категорий. Так, если лицо забронировано на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, то выезд такого лица за границу может происходить исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Что касается остальных забронированных, то они имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование, а именно выписки из решения (приказа) Минэкономики. Однако такой выезд тоже должен осуществляться именно в целях командировки.