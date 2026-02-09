В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а военнообязанные мужчины продолжают получать повестки. В то же время часть граждан пытается отказаться от их получения или прохождения военно-врачебной комиссии.
Адвокат Марина Бекало в интервью для "УНИАН", объяснила, какая ответственность предусмотрена законом в таких случаях.
Какие последствия ждут за отказ от повестки и ВВК?
По словам адвоката, в 2026 году ответственность за неявку по повестке не изменилась. За такое нарушение предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
Если человек добровольно признает вину и быстро оплатит штраф, он может заплатить только 50% суммы.
В случае неуплаты штраф удваивается, а дело передают в исполнительную службу для принудительного взыскания. Кроме того, нарушителя могут объявить в розыск, а сообщение об этом может появиться в приложении Резерв+.
Адвокат отмечает, что формальный отказ от получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК. В случае отказа составляется соответствующий акт, а полиция имеет право принудительно доставить лицо в центр комплектования.
Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии также считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрен аналогичный штраф – от 17 000 до 25 500 гривен.
В то же время наличие отсрочки или бронирования не означает, что повестку не могут вручить. Военнообязанный обязан явиться в ТЦК, даже если его не планируют мобилизовать – например, для обновления данных или прохождения ВВК.
Изменения в процессе мобилизации: последние новости?
-
Мужчины с тремя и более детьми могут потерять отсрочку от мобилизации из-за неуплаты алиментов, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.
-
В Украине расширили автоматическое продление отсрочек от мобилизации, включив семь новых категорий. Механизм автоматического продления работает онлайн через Резерв + и ЦНАП, что уменьшает бюрократию и очереди в ТЦК.
-
Производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% своих сотрудников. Такое решение приняло Правительство, несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике и нехватку некоторых специалистов.
-
В приложении Резерв+ появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.