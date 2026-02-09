Изменения в процессе мобилизации: последние новости?

  • Мужчины с тремя и более детьми могут потерять отсрочку от мобилизации из-за неуплаты алиментов, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.

  • В Украине расширили автоматическое продление отсрочек от мобилизации, включив семь новых категорий. Механизм автоматического продления работает онлайн через Резерв + и ЦНАП, что уменьшает бюрократию и очереди в ТЦК.
     

  • Производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% своих сотрудников. Такое решение приняло Правительство, несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике и нехватку некоторых специалистов.
     

  • В приложении Резерв+ появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.