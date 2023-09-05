Что изменилось в перечне болезней для оценки пригодности военнообязанных: разъяснение

Изменения в расписании болезней для оценки пригодности военнослужащих вызвали неоднозначную реакцию общества. Поэтому представитель Медицинских сил ВСУ дал детальное разъяснение.

Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко предоставил разъяснение ключевых аспектов этой темы. Напомним, что недавно Минобороны обновило список болезней, по которому определяется пригодность военнообязанного к военной службе.

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Что изменилось

Изменилась мировая практика, в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и так далее.

Перечень болезней по существу не изменился по их количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и мы не можем от нее отклониться.

Министерство здравоохранения выдало соблюдаемые классификаторы. В расписании болезней, соответственно, так и остались те болезни, те показатели, по которым военнослужащие признаются пригодными, ограниченно пригодными или непригодными и т.д.

– рассказал Мирошниченко.

Он отметил, что мировые стандарты, мировые классификации помогают нам идти в ногу со временем по поводу определенных пороков человека, которые, по сути, если они не имеют никаких болезненных проявлений, а объективные исследования в пределах нормы, – это полноправные члены общества, и они, как все, могут выполнять свой воинский долг, если, повторяю, им разрешает здоровье.

"Мы этими изменениями вносим конкретику для наших врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о степени пригодности к военной службе", – подчеркнул Мирошниченко.

Кого будут призывать на службу в сентябре

В сентябре будут продолжать призывать на службу такие категории: