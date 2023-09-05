Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко предоставил разъяснение ключевых аспектов этой темы. Напомним, что недавно Минобороны обновило список болезней, по которому определяется пригодность военнообязанного к военной службе.
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Что изменилось
- Изменилась мировая практика, в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и так далее.
- Перечень болезней по существу не изменился по их количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и мы не можем от нее отклониться.
Министерство здравоохранения выдало соблюдаемые классификаторы. В расписании болезней, соответственно, так и остались те болезни, те показатели, по которым военнослужащие признаются пригодными, ограниченно пригодными или непригодными и т.д.
– рассказал Мирошниченко.
Он отметил, что мировые стандарты, мировые классификации помогают нам идти в ногу со временем по поводу определенных пороков человека, которые, по сути, если они не имеют никаких болезненных проявлений, а объективные исследования в пределах нормы, – это полноправные члены общества, и они, как все, могут выполнять свой воинский долг, если, повторяю, им разрешает здоровье.
"Мы этими изменениями вносим конкретику для наших врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о степени пригодности к военной службе", – подчеркнул Мирошниченко.
Кого будут призывать на службу в сентябре
В сентябре будут продолжать призывать на службу такие категории:
- годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без учета военного опыта;
- пригодных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе после прохождения срочной службы или учились на военной кафедре или окончили военные вузы;
- призывников от 18 до 27 лет, не проходивших военную службу, принимают на контракт;
- военнообязанных женщин в возрасте до 60 лет;
- женщин от 18 лет, если их специальность нужна, они пригодны по состоянию здоровья и добровольно;
- снятых с военного учета, но после уплаты штрафа за то, что не встали на учет в предусмотренное законом время;
- исключенных из военного учета мужчин, если они годны или ограниченно годны в условиях военного положения, не имеют отсрочки или судимости за совершение тяжкого преступления.