Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко предоставил разъяснение ключевых аспектов этой темы. Напомним, что недавно Минобороны обновило список болезней, по которому определяется пригодность военнообязанного к военной службе.

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Что изменилось

Изменилась мировая практика, в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и так далее.

Перечень болезней по существу не изменился по их количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и мы не можем от нее отклониться.

Министерство здравоохранения выдало соблюдаемые классификаторы. В расписании болезней, соответственно, так и остались те болезни, те показатели, по которым военнослужащие признаются пригодными, ограниченно пригодными или непригодными и т.д.

– рассказал Мирошниченко.

Он отметил, что мировые стандарты, мировые классификации помогают нам идти в ногу со временем по поводу определенных пороков человека, которые, по сути, если они не имеют никаких болезненных проявлений, а объективные исследования в пределах нормы, – это полноправные члены общества, и они, как все, могут выполнять свой воинский долг, если, повторяю, им разрешает здоровье.

"Мы этими изменениями вносим конкретику для наших врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о степени пригодности к военной службе", – подчеркнул Мирошниченко.

Кого будут призывать на службу в сентябре

В сентябре будут продолжать призывать на службу такие категории: