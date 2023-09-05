Так, представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко надав розʼяснення ключових аспектів цієї теми. Нагадаємо, що нещодавно Міноборони оновило список хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до військової служби.

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Що змінилося

Змінилась світова практика, в науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо.

Перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо від неї відхилитися.

Міністерство охорони здоров’я видало класифікатори, яких ми дотримуємося. У розкладі хвороб, відповідно, так і лишилися ті хвороби, ті показники, за якими військовослужбовці визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними тощо,

– розповів Мірошниченко.

Він зазначив, що світові стандарти, світові класифікації допомагають нам іти в ногу з часом щодо певних вад людини, які, по суті, якщо вони не мають ніяких хворобливих проявів, а об’єктивні дослідження в межах норми, – то це повноправні члени суспільства, і вони, як всі, можуть виконувати свій військовий обов’язок, якщо, повторюю, їм дозволяє здоров’я.

"Ми цими змінами вносимо конкретику для наших лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо ступеня придатності до військової служби", – наголосив Мірошниченко.

Кого призиватимуть на службу у вересні

У вересні продовжуватимуть призивати на службу такі категорії: