Повестки на улицах: что поможет избежать проблем, объяснили в Сухопутных войсках

Согласно украинскому законодательству, повестку могут вручить где угодно. В Сухопутных войсках объяснили, что именно помогло бы избежать возникновения проблем, в частности, при вручении на улицах.

Так, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач подчеркнул, что обновление данных в ТЦК и СП поможет избежать многих проблем.

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Важно обновлять данные в ТЦК

Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, это значительно упростит систему работы,

– подчеркнул полковник Роман Горбач.

Добавил, что благодаря этому можно избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают во время вручения повесток на улицах. Кроме того, обновление данных в ТЦК в дальнейшем позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям.

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Обновление данных не означает, что сразу мобилизуют

Заместитель министра обороны во время презентации кампании "Обновляй данные в ТЦК" призвала граждан прийти и обновить данные.

Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел,

– заверила Анна Маляр.

Также она подчеркнула, что в соответствии с законодательством обновить данные должен каждый состоящий на учете гражданин. Это облегчит работу ТЦК, а также снизит коррупционные риски.

Маляр добавила, что не все мобилизованные выполняют боевые задачи. Они могут работать и в других областях. Однако сейчас речь идет только об обновлении данных.