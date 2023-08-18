Так, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач наголосив, що оновлення даних у ТЦК та СП допоможе уникнути багатьох проблем.

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Важливо оновлювати дані у ТЦК

Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи,

– підкреслив полковник Роман Горбач.

Додав, що завдяки цьому можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях. Окрім того, оновлення даних у ТЦК надалі дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями.

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Оновлення даних не означає, що одразу мобілізують

Заступниця міністра оборони під час презентації кампанії "Оновлюй дані в ТЦК" закликала громадян прийти та оновити дані.

Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла,

– запевнила Ганна Маляр.

Також вона наголосила, що відповідно до законодавства оновити дані повинен кожен громадянин, що стоїть на обліку. Це полегшить роботу ТЦК, а також знизить корупційні ризики.

Маляр додала, що не всі мобілізовані виконують бойові задачі. Вони можуть працювати й в інших сферах. Однак, наразі йдеться лише про оновлення даних.