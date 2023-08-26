Мобилизация в Украине: дают ли отсрочку, если не готов воевать

В Украине продлили военное положение до 15 ноября. Часть мужчин может получить отсрочку от мобилизации.

Дают ли отсрочку, если не готов воевать, объяснила адвокат Оксана Доготер. Заметила, что в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект.

Кстати говоря Может быть дополнительный призыв, – Данилов ответил, будут ли изменения в мобилизации

Дают ли отсрочку, если морально не готов воевать

Юрист отметила, что отсрочку от мобилизации по "психологическому состоянию" могут предоставить только при наличии вывода врачебной комиссии. То есть, на основании диагноза.

В Верховной Раде 7 августа зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Предлагается дополнить статью 23 "Отсрочка от призыва военной службы во время мобилизации" и добавить в список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

В частности, военнообязанные граждане, по религиозным или личным убеждениям письменно отказываются от мобилизации в военные подразделения для защиты Отечества с оружием в руках, но подтверждают готовность быть привлеченными к выполнению работ,

– подчеркнула Оксана Доготер.

Однако этот законопроект еще находится на ознакомлении в комитетах. Он может рассматриваться как закрепление альтернативной службы для тех военнообязанных, которые не желают воевать по личным или религиозным убеждениям, но могут выполнять работы оборонного характера.

Такие граждане должны в письменном виде подать заявление в ТЦК об отказе от мобилизации и объяснить его причины. В противном случае они будут призваны на военную службу в общем порядке.

Пока неготовность воевать не освобождает от мобилизации.

Читайте также Почему в ТЦК вызывают всех мужчин и кого ВВК признает непригодным: четкие объяснения

Уважительные причины неявки в военкомат

В постановлении Кабинета Министров №673 четко определены уважительные причины неявки в ТЦК и СП. В частности:

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществления военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применения к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие.

Однако эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами.