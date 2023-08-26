Чи дають відстрочку, якщо не готовий воювати, пояснила адвокат Оксана Доготер. Зауважила, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт.

До речі Може бути додатковий призов, – Данілов відповів, чи будуть зміни до мобілізації

Чи дають відстрочку, якщо морально не готовий воювати

Юрист зазначила, що відстрочку від мобілізації за "психологічним станом" можуть надати лише за наявності висновку лікарської комісії. Тобто на підставі діагнозу.

Втім, у Верховній Раді 7 серпня зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пропонується доповнити статтю 23 "Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації" і додати у список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які з релігійних або особистих переконань письмово відмовляються від мобілізації у військові підрозділи для захисту Вітчизни зі зброєю в руках, але підтверджують готовність бути залученими до виконання робіт,

– підкреслила Оксана Доготер.

Однак, цей законопроєкт ще перебуває на ознайомленні у комітетах. Він може розглядатися як закріплення альтернативної служби для тих військовозобов'язаних, які не мають бажання воювати з особистих або релігійних переконань, але можуть виконувати роботи оборонного характеру.

Такі громадяни мають письмово подати заяву до ТЦК про відмову від мобілізації та пояснити її причини. В іншому випадку вони будуть призвані на військову службу в загальному порядку.

Наразі неготовність воювати не звільняє від мобілізації.

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Поважні причини неявки до військкомату

У постанові Кабінету Міністрів №673 чітко визначені поважні причини неявки до ТЦК та СП. Зокрема:

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття.

Однак, ці причини повинні бути підтверджені відповідними документами.