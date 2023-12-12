Запускаем новую программу, – Данилов анонсировал изменения в мобилизации
Источник:BBC
Алексей Данилов дал понять, что в ближайшее время следует ожидать изменений в мобилизации на территории Украины. В настоящее время этот вопрос комплексно разрабатывается.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил журналистам, что в Украине в ближайшее время ожидаются новые инициативы в отношении мобилизации. Соответствующие предложения будут рассматривать на предстоящей Ставке.
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Что рассказал Данилов
Секретарь СНБО заявил, что перемены в мобилизации обсуждали и на прошлых Ставках.
Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос обсуждали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу,
– заявил он.
Речь идет о привлечении рекрутинговых компаний и "многих других вещах". Данилов не стал конкретизировать и давать окончательный ответ, потому что этот вопрос еще прорабатывается. По его словам, Владимир Зеленский дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен на следующей Ставке.
Журналисты также поинтересовались у Данилова, хватит ли Украине людей, чтобы дальше воевать против России.
Когда вы идете на войну, у вас постоянно не будет хватать трех вещей. У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия и у вас не будет хватать людей,
– ответил секретарь СНБО.
Он добавил, что именно поэтому искусство военных состоит в том, чтобы добиться победы имея такую ситуацию.
Прошлые заявления Данилова о мобилизации
- Недавно секретарь СНБО сообщил, что Минобороны начнет сотрудничество с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями Украины. Это позволит ведомству проводить более целенаправленный призыв и использовать мобилизованных на тех должностях, которые соответствуют их навыкам.
- Ранее Данилов заявлял, что в нашем государстве в ближайшее время демобилизуют срочников. При этом они смогут подписать контракт, если захотят продлить службу.
- Напомним, секретарь СНБО сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения мобилизация в Украине не прекращалась ни на один день. По его словам, в ряды ВСУ призывают столько людей, сколько наши военные считают нужным.