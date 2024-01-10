Арахамия срочно собирает "слуг народа", чтобы обсудить законопроект о мобилизации, – СМИ

Вечером 10 января президентская фракция "Слуга народа", вероятно, соберется на большое совещание. Главной темой обсуждения станет правительственный законопроект о мобилизации.

Ранее стало известно, что в четверг, 11 января, Верховная Рада рассмотрит новый законопроект о мобилизации. Речь идет о первом чтении.

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Арахамия срочно собирает фракцию "Слуга народа"

СМИ сообщают, что вечером, 10 января, депутаты президентской фракции будут совещаться, что делать с поданным Кабмином законопроектом о мобилизации.

Будет предложено поддержать законопроект в первом чтении с рекомендациями комитета и уже дорабатывать его до второго чтения. Под это и будут собирать голоса, говорить с депутатами,

– сообщают источники NV.

Также известно, что вчера по этому же поводу уже якобы собиралась "малая фракция", а именно – руководство президентской политсилы вместе с ее представителями в комитете Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

По информации СМИ, комитет Верховной Рады по нацбезопасности должен только сегодня вечером дать рекомендацию относительно того, следует ли выносить этот документ в сессионный зал на голосование.

Как отмечает NV, единой позиции в комитете пока нет. Все будет зависеть от того, поддержат ли рекомендации. Например, изменения в отношении людей с инвалидностью III группы или устранения антиконституционных норм относительно ограничений.

Что известно о текущих изменениях в законопроекте о мобилизации