Остались ли в Украине еще добровольцы в армию на 10 месяцев войны

В Украине длится уже 10 месяцев полномасштабной войны. Несмотря на это, до сих пор есть люди, которые сами приходят в военкоматы, чтобы их взяли в армию.

"Бум" из добровольцев был в начале вторжения

Люди, добровольно желающие защищать свою Родину, есть всегда. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования сухопутных войск полковник Роман Горбач.

Читайте также Сколько времени учатся мобилизованные, у которых нет военного опыта

До сих пор есть люди, добровольно приходящие в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и желающие призваться на военную службу,

– заявил Горбач.

Есть те, кому сейчас отказывают. Например, человек не подходит по состоянию здоровья или находится в статусе призывника. Это мужчины до 27 лет, не служившие. Их не призывают по мобилизации. Призывники могут поступить только на военную службу по контракту.

Полковник отметил, что бывают случаи, когда в первые дни добровольцы попали не в боевые части, а в роты охраны военкоматов, например, в территориальную оборону. Теперь они обращаются к своим командировам, чтобы их перевели в боевые воинские части.

Мобилизация в Украине: последние новости