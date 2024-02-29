Где и как запрещено вручать повестки в Украине: ответ юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанным продолжают выдавать повестки. В законодательстве не прописано четких мест, где могут вручать повестки, однако все еще существуют определенные нюансы.

Адвокат и юрисконсульт Антон Маринич рассказал, что, по закону, повестку фактически могут вручать в любом месте. По законопроектом №10449 о мобилизации, новых изменений по установлению мест вручения повесток также не предлагают.

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Как должна выглядеть повестка

Повестку по правилам выдают на имя конкретного гражданина, она должна содержать его фамилию, имя, отчество, адрес места регистрации или проживания, номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК.

Также в документе должны быть:

дата и время и адрес ТЦК и СП, куда надо явиться;

должность и ФИО руководителя ТЦК и СП, который сформировал повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП;

дата выдачи повестки;

печать ТЦК и СП.

Расписку или "корешок" повестки, где расписался человек о получении документа, оставляют в ТЦК и СП.

Где и кому вручают повестки

Юрист отмечает, что представители ТЦК и СП оповещают граждан "независимо от места их пребывания на воинском учете".

Оповещение проводят не только вручением повестки. Его могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления. Это делается, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, которые указаны в полученных ими документах,

– объясняет Маринич.

Он добавляет, что, несмотря на пребывание на воинском учете в военкомате по своему месту жительства, любой ТЦК и СП может осуществлять оповещение граждан, которые не состоят у них на учете. То есть даже если человек уже стоит на воинском учете, новую повестку все равно могут вручить. Например, если человек уехал в командировку в другой город.

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