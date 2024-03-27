Это уже на века с таким соседом, - генерал "Марсель" высказался о мобилизации
Источник:Общественное
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Украинский генерал прокомментировал ситуацию с призывом в ряды вооруженных Сил Украины.
Начальник Харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова, генерал “Марсель”, Сергей Мельник высказался о мобилизации в Украине. По его словам, она нужна для того, чтобы мы могли обеспечить воинские части определенными специалистами, ведь в армии должны быть и штурмовики, и люди, которые умеют минировать и разминировать, и снайперы, и водители, инженеры, и медики, то есть все категории.
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Нам нужно пополнять резервы
Мельник отметил, что должен прийти именно специалист на свое место. Генерал объяснил, что сейчас таких людей ищут в гражданской жизни, однако их должны также готовить, и по этим учетным военным специальностям должны комплектовать те воинские части, которым необходим именно этот специалист.
Практически так и есть. Извините, но страна-агрессор сегодня нас превышает по людям, видимо, в 10 или 15 раз, нам же как-то нужно пополнять свои резервы и давать им отпор. Поэтому это такая ситуация,
– сказал военный.
В то же время он считает, что мы должны изменить подход к кампании и на сегодня есть законопроект в Верховной Раде. По его словам, закон о мобилизации должен быть такой взвешенный, он должен учитывать все аспекты.
Генерал "Марсель" отметил, что нужно, чтобы человек пришел в армию и понимал, что он и его семья социально защищена.
Мы без мобилизации не обойдемся, это уже на века с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешенно,
– отметил Мельник.
Он также отметил, что под войны есть много непопулярных решений, которые нужно все равно внедрять.
Если мы проиграем, никого не будет, ни нашей семьи. Всех поставят на колени и расстреляют. Если выиграем - все. Поэтому нет другого варианта, но его и не будет. С таким врагом только два - или смерть, или победа,
– подчеркнул военный.
По словам генерала, мы должны меняться так же быстро как меняется война. В то же время он отметил, что закончиться война может только освобождением всех территорий.
К законопроекту о мобилизации осталось 2190 правок
- Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Сейчас "очень трудно" спрогнозировать, когда рассмотрение будет завершено. Рассмотрение законопроекта прокомментировали народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса", а также члены комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.
- Нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин сообщил, что сейчас депутатам-авторам поправок предоставляется право их защитить на комитете. Он отметил, что некоторые обсуждения, особенно те, касающиеся "социально-болезненных тем", занимают "довольно длительное время".
- Именно поэтому сложно прогнозировать срок, в который планируется завершить рассмотрение поправок.