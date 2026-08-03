Дело в одном, – Гудименко откровенно рассказал, как можно решить проблему с мобилизацией

Одним из ключевых вызовов для Украины является мобилизация, которая вызывает острые дискуссии. Уже не первый год идут попытки найти справедливую форму призыва людей в армию, и именно эту задачу президент поставил перед новыми руководителями Минобороны и Генштаба.

Ветеран российско-украинской войны, председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко отметил в эфире 24 Канала, что сегодня мужчина призывного возраста может выбрать: идти или не идти в армию. Как правило, большинство предпочитает оставаться гражданскими лицами и при этом делает это различными, не всегда законными способами.

В чем заключается ключевая проблема мобилизации

"Проблема заключается именно в том, что есть выбор: идти в армию или не идти. Если гипотетически представить, что этого выбора нет, если служат все, то у человека уже нет ощущения необратимости", – сказал ветеран.

Он пояснил, что как только наступает состояние необратимости, то даже те, кто еще вчера тратил огромные средства на взятки и незаконные схемы, – становились очень хорошими солдатами. Ведь они смирились с тем фактом, что уже оказались в армии. Самое страшное с ними уже произошло. Теперь нужно жить в новых условиях. Обычно после этого эти мужчины хорошо воюют.

Нужно добиться, чтобы этот момент наступил, сказать, что вы все будете служить. Нужно сделать так, чтобы у людей был выбор между дискомфортом и дискомфортом, потому что сегодня перед ними стоит выбор между комфортом и дискомфортом: либо ты продолжаешь жить дома в условиях, к которым привык, либо попадаешь в максимально некомфортные условия – на войну, в армию,

– подчеркнул Юрий Гудименко.

Важно, чтобы люди, сознательно уклоняющиеся от армии, были ограничены в политических правах, в комфорте своего существования, у них должны быть заблокированы счета. Они должны понимать, что их решение сидеть дома и не служить влечет за собой последствия.

"Сейчас никаких последствий: ты всю войну скрывался дома, война закончилась, ты вышел, заплатил штраф – и все. Это несправедливо. И даже с точки зрения государственного управления это не совсем правильно, ведь за превышение скорости может быть наказание больше, чем за уклонение от выполнения конституционного долга", – добавил Гудименко.

Ветеран назвал ключевую проблему мобилизации: смотрите видео

Также следует отметить, что важным фактором в вопросе мобилизации является установление конкретных сроков службы. Ведь подавляющее большинство считает, что это якобы билет в один конец.

"Мы снова говорим о контрактах и о сроках службы, и это правильный разговор, его обязательно нужно вести. Но сначала мы говорим о страхе. Потому что все эти разговоры о том, что "пусть депутаты сначала служат", – это другое", – подытожил ветеран российско-украинской войны.

Итак, прежде всего нужно начать с глобальных вопросов, установить базовую справедливость в сфере мобилизации, а затем переходить к другим вопросам.