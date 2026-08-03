Ветеран російсько-української війни, голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко зауважив 24 Каналу, що сьогодні чоловік призовного віку має вибір піти або не піти в армію. Як правило, більшість обирають залишатися цивільними й причому роблять це у різний, не завжди законний спосіб.

Якою є ключова проблема мобілізації

"Проблема полягає саме в тому, що є вибір: іти в армію чи не піти. Якщо гіпотетично уявити, що цього вибору немає, якщо служать всі, то людина вже не має відчуття безповоротності", – сказав ветеран.

Він пояснив, що як тільки настає стан безповоротність, то навіть ті, хто ще вчора витрачав величезні кошти на хабарі й незаконні схеми, – ставали дуже хорошими солдатами. Адже вони сприйняли факт того, що вже потрапили до армії. Все найстрашніше уже з ними сталося. Тепер треба жити у нових умовах. Зазвичай, після цього ці чоловіки добре воюють.

Треба зробити, щоб цей момент настав, сказати, що ви всі будете служити. Треба зробити так, щоб у людей був вибір між дискомфортом і дискомфортом, бо сьогодні перед ними вибір між комфортом і дискомфортом: або ти продовжуєш жити вдома в умовах, до яких звик, або потрапляєш у максимально некомфортні умови – на війну, в армію,

– наголосив Юрій Гудименко.

Важливо, щоб люди, які свідомо ухиляються від армії, були обмежені в політичних правах, у комфорті свого існування, у них мають бути заблоковані рахунки. Вони мають розуміти, що їхнє рішення сидіти вдома і не служити тягне за собою наслідки.

"Зараз наслідків ніяких: ти всю війну переховувався вдома, війна закінчилась, ти вийшов, заплатив штраф – і все. Це несправедливо. І навіть з погляду державного керування це не зовсім правильно, адже за перевищення швидкості може бути покарання більше, ніж за ухилення від виконання конституційного обов’язку", – додав Гудименко.

Ветеран назвав ключову проблему мобілізації: дивіться відео

Також треба зауважити, що важливим фактором у питанні мобілізації є встановлення конкретних термінів служби. Адже переважна більшість думає, що це нібито квиток в один кінець.

"Ми знову говоримо про контракти й про терміни служби, і це правильна розмова, її обов’язково треба вести. Але спершу ми говоримо про страх. Бо всі ці розмови про "нехай депутати спочатку служать" – це інше", – підсумував ветеран російсько-української війни.

Отже, насамперед треба почати з глобальних питань, встановити базову справедливість у сфері мобілізації, а тоді переходити до інших речей.