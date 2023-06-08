Не наказание: Гуменюк объяснила, кому могут вручить повестку на пляже
Источник:Суспильне
Из-за полномасштабного вторжения России было продолжено военное положение и мобилизация. Мужчины в возрасте 18 – 60 лет могут получить повестки. Гуменюк рассказала, в каких местах их можно раздавать.
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк высказалась о раздаче повесток в общественных местах. Она не исключила, что военнообязанные мужчины могут получить приглашение в ТЦК и СП при посещении пляжей.
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Раздача повесток в местах отдыха
Представитель ОК "Юг" заявила, что военнообязанным мужчинам могут выдавать повестки на пляжах, ведь они считаются общественными местами. Закон же допускает вручение повесток в любых местах.
То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах – 24 Канал) также,
– добавила она.
Повестка как способ наказания
Гуменюк отметила, что выдача повесток на пляжах не является наказанием. Как пояснила спикер ОК "Юг", оповещение происходит в тех местах, где находятся военнообязанные граждане Украины.
Больше информации о повестках
- Вызов в ТЦК и СП еще не означает, что человек сразу окажется на фронте. На самом деле существует 4 вида повесток.
- Повестки можно вручать по месту жительства, на работе, улице или блокпостах. Однако уполномоченные лица должны передавать их военнообязанным лично. Получающий ее должен поставить подпись.
- Адвокат Владислав Юрчак в разговоре с 24 Каналом заявил, что раздавать повестки за границей нельзя. Как пояснил юрист, консульские учреждения не могут этого делать без получения соответствующих полномочий.