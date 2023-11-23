Мобилизация в Украине: в одной области будут проверять документы в развлекательных заведениях

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время в регионах усиливают борьбу против уклоняющихся от военной службы людей.

Так, в Харькове и области усилят проверку военно-учетных документов. Таким образом, меньше людей смогут уклониться от военной службы.

Интересно Прятался от мобилизации в соседнем доме: во Львовской области осудили мужчину

В Харьковской области усилят контроль за мобилизацией

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 23 ноября провел заседание Совета обороны. На этой встрече он вместе с представителями органов и служб рассмотрел вопросы мобилизационных процессов в области.

"Мы все должны понимать – война продолжается, враг никуда не делся, поэтому оборона страны – наша общая задача", – сказал глава Харьковской области.

Так, он отметил, что в направлении усиления контроля мобилизационных мероприятий в Харьковской области должны совместно работать все органы и службы в сотрудничестве с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Один из обсуждаемых вопросов также касался людей, умышленно уклоняющихся от военной службы. В частности, в Харьковской области усилят проверку документов.

Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях,

– подчеркнул Синегубов.

В заключение он сказал, что мобилизация в Харьковской области должна происходить исключительно с соблюдением всех требований действующего законодательства нашего государства.

Ранее мобилизацию ужесточили в Херсонской области